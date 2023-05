Comparte

Toda una polémica se gestó durante los últimos días, luego de que aseguraran que la diputada Maite Orsini habría llamado a CHV, con el fin de interceder en la entrevista que daría Daniela Aránguiz con el programa «Podemos Hablar».

Si bien la parlamentaria desmintió la información, el llamado sí habría existido, y este se habría originado por la jefa de prensa de la ex «Yingo», de acuerdo a lo que señalaron en «Zona de Estrellas».

Sin embargo, ahora habría sido Daniela Aránguiz quien reveló la verdad, tras confirmar que no participaría en el programa de la señal privada.

«Yo puedo ser cualquier cosa, pero no mentirosa. Eso jamás. Yo cada vez que hablo algo, es porque tengo pruebas«, inició comentando la influencer en el programa donde es panelista.

Luego continuó: «Chilevisión me conoce hace muchos años. Siempre he trabajado con un sono (audífono) individual, porque muchas veces me tienen que decir desde el switch ‘no’, o ‘para’. En PH no es así, pero no me dejan ir en vivo. Saben que conmigo tiene que ser un programa grabado«.

Respecto al capítulo, señaló que este no saldría esta semana, sino que la próxima. «Yo grababa hoy martes para que el capítulo fuera emitido el viernes, pero por respeto a la salud mental, que es un tema serio, preferí dar un paso atrás», afirmó.

Cabe destacar que hace unos días se dio a conocer que Jorge Valdivia debió ser internado en un centro de salud, tras sufrir una crisis de ansiedad, motivo al que aludiría Aránguiz.

Por último, la ex «Mekano» expresó: «Muchos días pensé si lo hacía o no (el programa), pero con estos llamados, en vez de apagarme, es como si me echaran parafina«.