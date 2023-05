Comparte

Un complejo momento es el que enfrentaría la cantante Katherine Orellana, quien participó en «Buenas Noches a Todos», el pasado miércoles, programa de conversación de TVN conducido por Eduardo Fuentes.

Fue allí donde la ex «Rojo» develó una compleja situación que enfrenta, que tiene relación con su hijo, a quien no ve hace múltiples meses, por encontrarse en un proceso de rehabilitación.

«Es un niño que a mí me ha ayudado. Es como mi ángel guardián, y creo que si no tuviera a Facundo, estaría más perdida. Está todos los días en mi corazón, pero no puedo estar con él hace más de 9 meses«, señaló de inicio la «La Morenaza de Rancagua».

En la misma línea, detalló que «el tribunal dictaminó que yo no podía acercarme a él por dos años», sosteniendo que ni siquiera ha podido mantener contacto con el menor por vía telefónica.

Sin embargo, sostuvo que el programa de rehabilitación en el que se encuentra la está ayudando para ingresar a los programas a los que asiste el niño, con el fin de recuperar su relación.

«Quiero estar ahí con él para poder ayudarlo»

«Lo aguanto con fuerza, no más, porque ya por demasiado tiempo la he cag… una y otra vez… Lo miro y veo que es un niño tan inteligente que no quiero que pase las carencias que pasé yo», afirmó.

Por otro lado, reveló que tiene intenciones de estudiar la carrera técnico en rehabilitación, con el fin de ayudar a su hijo.

«Cuando Facundo esté adolescente, puede demostrar un cambio en sus emociones por todo lo que ha vivido. Quiero estar ahí con él para poder apoyarlo«, afirmó.

Por último aprovechó la instancia para enviar un mensaje a su familia, realizando un mea culpa.

«Le pido disculpas a mi mamá y a mi hijo por no estar con él, pero sé que voy a compensar lo que hice. Dios me da la fuerza todos los días, aunque sea un camino difícil, para salir adelante (…) Él es un niño que no eligió nacer y a veces los adultos somos muy egoístas. Yo pequé de egoísta, pero creo que estoy a tiempo para reivindicarme, independiente de las veces que la he cag…», finalizó.

