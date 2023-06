Comparte

El defensor de Universidad Católica, Gary Kagelmacher, lamentó la suspensión del duelo de Copa Chile ante Santiago Wanderers. Sin embargo, afirmó que ya piensan en el clásico ante Universidad de Chile, programado para este miércoles.

“Una pena que se haya suspendido el partido, pero ya estamos ahora preparando el compromiso del miércoles, y después los que vengan. Estamos preparándonos y muy confiados para lo que se viene”, dijo en diálogo con los canales oficiales del club.

“Al grupo lo veo muy bien. Este tiempo nos vino bien para afinar algunos detalles. Ahora también se integraron los chicos que estuvieron en la selección. Estamos con muchas ganas. Principalmente yo de volver a la cancha, de jugar, de tocar el césped otra vez”, agregó.

Sobre su recuperación Kagelmacher señaló que “me he sentido muy bien. Lamentablemente fue una lesión bastante dura. Llevó un tiempo que no se esperaba. Hice entrenamientos muy buenos, me estoy sintiendo muy bien, estoy haciendo fútbol con el grupo y entrenando a la par. Estoy tomando buenas sensaciones y eso es lo más importante, que no siento dolor. Queda nada más ponerme a la par de los compañeros en el campo, estar preparando y a la orden del cuerpo técnico”.

“Fue mucho tiempo sin jugar, de ver al equipo desde afuera. Soy un jugador que no me ha tocado estar mucho lesionado, entonces, fue una situación difícil de asumir, de entender que los plazos iban a ser largos. Pero estuve con muy buenos profesionales en el club, trabajé muy bien durante las vacaciones. Físicamente me siento bien y quiero estar cuanto antes a la orden del Cuerpo Técnico para jugar”, completó.