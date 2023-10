Este domingo Inter Miami de Lionel Messi anunció la primera gira internacional de su historia. El cuadro de la MLS informó que partirá a China en noviembre con el objetivo de expandir su alcance en nuevos territorios.

Luego de quedar fuera de los play-offs de la MLS, el elenco estadounidense disputará dos partidos amistosos con equipos de la Superliga China.

El primero de ellos será el próximo 5 de noviembre ante Qingdao Hainiu FC en el Estadio de Fútbol Juvenil, mientras que el segundo será frente a Chengdu Rongcheng el 8 de noviembre en el Phoenix Hill Sports Park.

“Estamos muy emocionados de continuar expandiendo el alcance global de nuestro club, haciendo que nuestro equipo juegue frente a fanáticos de todo el mundo”, dijo sobre la gira el director comercial de Inter Miami, Xavier Asensi.

China Bound ✈️🇨🇳

This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!

Find out all the details: https://t.co/BKSU9F19LL pic.twitter.com/5fH089htih

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2023