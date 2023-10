Comparte

Vergonzoso lo que está pasando en el rugby chileno. La primera división del rugby en Chile, organizada por la Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA), está pasando por un delicado momento. A través de una carta, la directiva de Old Reds, acusa a ARUSA de no acatar las normas reglamentarias. Además, recurrirán a los tribunales de justicia para tomar acciones.

Old Reds, que se encontraba a punto del descenso un poco antes de terminar la temporada, ganó todos los partidos que tenía por delante, situándose novenos en la tabla de clasificación, lo cual hacía que tuvieran la opción de un repechaje con el primer equipo de la segunda división. El equipo que terminara en décima posición, descendía a segunda división directamente.

Sin embargo, pese a estar dentro de las normas reglamentarias, ARUSA no lo interpretó así y pretenden que Old Reds juegue un partido más con el equipo de rugby de Prince of Wales Country Club, para dirimir quién queda décimo y baja de categoría.

No obstante, esta decisión por parte de ARUSA es irregular porque al haber quedado ambos equipos empatados en puntos, se dirime por diferencia de goles a favor, y Old Reds estaba por encima en el total. Por eso, Old Reds quedó noveno, y no décimo.

Mediante el comunicado, Old Reds argumenta que «el tribunal de alzada de ARUSA, incurre en errores inexcusables, exceden los límites de la competencia que se le otorgó y que incluso, modificó los Acuerdos de Participación del Top 10 2023″.

Revisa el comunicado completo en el siguiente documento: