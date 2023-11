Comparte

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de ‘La Otra Cara’ programa de Radio Agricultura conducido por la periodista Rosario Moreno. En esta ocasión el invitado fue el exatleta y multimedallista panamericano Gert Weil, quien, entre otras cosas, habló sobre la polémica que rodea al atletismo chileno por las designaciones en la posta 4×400 de los Juegos Panamericanos, donde estaría involucrada su esposa y exatleta Ximena Restrepo.

En ese sentido, Weil contó que “esta era una discusión técnica-deportiva. Debatible, discutible, lo que tú quieras, pero que se les salió de madre y se convirtió en actos de abuso, discriminación, de racismo… se salió de madre. Eso es lo que vemos ahora y yo lo encuentro penoso y lamentable, porque han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Y todo eso lo han destruido con esta imbecilidad”.

De la misma forma, insistió con que “todo el escándalo parte por cuestionar la decisión que tomó el entrenador encargado del relevo, que su misión es presentar el mejor equipo según su criterio. Y empiezan a hablar de acoso, discriminación y nadie se ha preguntado cómo se armó y preparó el equipo».

En la misma línea, agrega que «por ejemplo, Berdine Castillo y Poulette Cardoch nunca llegaron a una convocatoria de entrenamiento en conjunto y ahora hablan del señor Gajardo como si no lo conocieran o no lo hubieran visto nunca. Todo esto está mal enfocado y no sé a dónde quieren llegar”.

Por otro lado, Gert Weil se refiere a las acusaciones contra Marcelo Gajardo, quien era el entrenador de la prueba: “Acá se está sacrificando y se está destruyendo al culpable, pero ojo, también hay un responsable y es quién lo puso en ese puesto. En este caso es el jefe de velocidad (Nota de la Redacción: Juan Pablo Raveau), de hecho, él lo reconoce».

“Ahora, en base a qué determinan que él es el culpable, de qué, ¿de haber aplicado un criterio técnico?», se cuestiona el padre de Martina Weil.

Finalmente, el exdeportista olímpico se refirió a las acusaciones que hay contra su esposa Ximena Restrepo, quien habría intervenido en las designaciones, además de insultar a algunos dirigentes.

“Ximena (Restrepo) no presionó, ni intervino. Ella llegó después, cuando todo este despelote estaba armado. En las declaraciones no están los tiempos bien representados, todo esto son las versiones de un solo lado y están dirigidas. No tienen ninguna prueba”, explica Weil.

Y también señala que “nuestra versión como familia no va a salir ahora, vamos a esperar. Esto va a caer por su propio peso y ojalá que empiecen rápido las investigaciones y se sepan los hechos, ¿dónde están las pruebas de todo esto? Acá liquidaron inmediatamente al culpable y este no ha entregado su versión completa».

«Ojo, porque se están metiendo en problemas”, cerró Weil.

Revisa la entrevista completa a continuación