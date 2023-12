Comparte

El director técnico chileno Ronald Fuentes se candidateó para la banca de Universidad de Chile y afirmó que confía en tener un buen desempeño en el elenco azul.

“Es bueno que mi nombre suene ahí y ojalá algún día se pueda concretar. Iría feliz. No tengo ninguna duda de que me iría bien en la U. No es por agrandarme, pero algo bueno que yo tengo es que sigo formando”, dijo en conversación con La Tercera.

Sobre su estadía en Unión Española, Fuentes comentó que “fue un año muy complicado, con una cancha muy mala. Tuvimos que cambiar la cancha porque no reunía las condiciones. No podíamos usar el Santa Laura”.

Por último, abordó su relación con el propietario del club, Jorge Segovia. “(Era) una relación a distancia, conversar de los partidos, de fútbol. Siempre estuvo a disposición. Eso es bueno en Unión Española, se puede trabajar tranquilo. Siempre conversamos de manera sincera. Nunca le vendí humo diciendo que habíamos jugado bien si habíamos jugado horrible”, sinceró.