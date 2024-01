Comparte

La ANFP presentó de forma oficial a Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la Roja. El Tigre trazó sus objetivos al mando de Chile y se mostró orgulloso de tomar la banca de la selección.

"Primero agradecer a la Federación por tenerme en cuenta, y el trato que he tenido, fue importante en la toma de decisiones. Vamos a ir conociendo (a los jugadores), hermoso desafío para mí y ahí a empezar a profundizar el conocimiento de los muchachos"

"Para mí es un honor estar en este país, haberlos enfrentado tantas veces, es una gran responsabilidad estar al frente de la selección. Tengo gratos recuerdos de Chile, no solo a nivel de selección, con clubes, de haberlo enfrentado, de haberlo visitado muchas veces".

Los objetivos del Tigre

"Hoy tengo la oportunidad de estar al frente de la selección, de haberla enfrentado muchas veces. La importancia que ha agarrado no solo en esta última época. Chile siempre ha sido una selección competitiva, estar al frente es un desafío importante en mi carrera deportiva".

"Lo que me interesa en estos momentos es que tomemos conciencia de lo que significa ir a un Mundial, y a partir de ahí que estemos unidos. Necesitamos el apoyo de la gente. Tengo un gusto futbolístico, lo que anhelo es ser de fácil adaptación y que los jugadores entiendan rápidamente".

"Más allá de lo futbolístico que todos queremos ver, es una selección que sea protagonista y que tenga una identidad. Padecí muchos años enfrentar a Chile, siempre esa entrega que excede a lo futbolístico. Que la gente pueda distinguir a un equipo que lo deja todo, la gente siempre quiere ganar, pero ver algo de eso a la gente le llena el espíritu".

"Todos tenemos la gran responsabilidad de representar a un país, y la categoría de los jugadores que hay, que lo han demostrado y muchachos que tendrán ganas de demostrar".

Espacio para la Generación Dorada

"Todos tenemos metas, lo que me interesa es lo que buscamos todos, estar en el Mundial, pero eso se construye, que a partir de ahora podamos estar alineados. Todos queremos el mismo objetivo, es el Mundial, no es una tarea fácil, pero tenemos las condiciones y oportunidades para hacerlo".

Gareca y los referentes de la Generación Dorada: Los veo con grandes posibilidades, en la medida que estén enfocados a seguir participando en la selección. Todos los jugadores tienen la puerta abierta a la selección, no hay excepción, en la medida que muestren vigencia e interés".

"Quiero dejar claro, mi enfoque es estrictamente en la selección mayor. Cada uno tiene sus responsabilidades, yo elijo la selección mayor; lo demás, uno puede observar de cerca".

"Lo más importante es la responsabilidad de qué representamos. Representamos a un país, dentro y fuera del campo de juego. No puedo garantizar resultados, lo que puedo prometer es que vean un equipo que deja todo, me interesa de sobremanera, que se sientan identificados".

"Me gustó la conversación que tuve con la dirigencia, con Pellegrini, con Falcioni, que vivió acá, y entre otras cossas, el enfrentamiento que tuve tantas veces con Chile. Es una seleccipin de mucho respeto, que me generó muchas veces dificultad. Ganarle el partido siempre fue una situación de dificultad para mí, de mucho trabajo. Eso me lleva a aceptar este desafío. Creo que tengo todas las herramientas para lograr todos los objetivos que nos podamos plantear".