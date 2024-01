Comparte

En la presentación del cuadro principal del Chile Open, el tenista Nicolás Jarry (20° del mundo) dio sus impresiones de lo que será el próximo torneo capitalino y cuáles son sus expectativas para la temporada 2024 que recién comienza.

"El año pasado fue increíble, toda la semana después de perder con Guille en Río, tuve el apoyo del público, cómo me levantó y me ayudó a salir de situaciones muy difíciles. Espero seguir jugando buenos partidos, ojalá que sean varios y aprovechar de jugar este torneo con toda mi familia, con todos los chilenos", señaló sobre la posibilidad de jugar en tierras nacionales.

"Ojalá poder disfrutar mucho, independiente del resultado, si es que no es positivo pero es una oportunidad increíble para todos nosotros, los que estamos jugando a este nivel, tener esta posibilidad de jugar en casa, que es muy especial", añadió.

Sobre la posibilidad de lograr el bicampeonato, Jarry sostuvo que "no podría describir lo que sentiría si eso pasara. Ya el año pasado fue increíble, la felicidad que tuve de ese resultado me duró semanas donde nada me podía bajar de esa buena sensación, así es que, en una de esas, si lo puedo lograr, van a ser dos meses".

El debut de Marin Cilic

Al mencionar la relación que tiene con su renovado equipo técnico, la raqueta número uno de Chile aseguró que "tenemos un muy buen feeling, veníamos de un tiempo antes trabajando, así es que estoy muy contento con todo mi equipo. Con ganas de seguir empujando este nuevo proceso y seguir trabajando, tenemos ganas de mejorar y ver como van resultando las cosas".

"La cancha está y todos los jugadores vamos a estar felices de jugar en ella. Vamos a aprovechar harto esas circunstancias. Sobre Marin (Cilic), claramente es un jugador muy experimentado, muy bueno y que tendrá su primera vez acá. Sobre todo va a ser muy bueno para el torneo y para todo el público que venga", agregó.

"Va a ser especial, diferente. Yo igual sé todo lo que significa para el club mi apellido, así que siempre ha sido un club con mucha cercanía. Entrené ahí por mucho tiempo, gané uno de mis primeros títulos en juniors e incluso gané un torneo escolar ahí, me siento muy en casa jugando y espero que la fuerza me ayude durante toda la semana", cerró acerca del cambio del nombre del hall central del torneo al de su abuelo, Jaime Fillol.