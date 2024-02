Ben Brereton Díaz recibió su primer reconocimiento en Sheffield United. En su primer mes en la Premier League, el delantero chileno fue elegido el mejor jugador de enero en su equipo.

El seleccionado nacional llegó a principio de año al elenco de los sables, pero destacó rápidamente con dos goles en sus primeros dos partidos en la liga inglesa.

Brereton anotó en su debut en la Primera División de Inglaterra ante West Ham United y repitió frente a Crystal Palace con un tanto antes del minuto de juego.

Big Ben, que se perdió los últimos dos duelos de su equipo por una lesión muscular, podría volver a las convocatorias este fin de semana, cuando Sheffield visite el domingo a Wolverhampton a las 10:30 horas.

You have voted @benbreo as your Player of the Month for January! 👏🇨🇱

Here's Ben receiving his award! 🎙️👇@abroofingsol

— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 21, 2024