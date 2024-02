Comparte

El ex tenista chileno Fernando González conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura durant la presentación del libro de Jaime Fillol “Huellas en la Arcilla”, realizada en el Village del Chile Open 2024. El triple medallista olímpico se refirió al duro momento que atraviesa Cristian Garin, al nivel de los partidos disputados en el torneo capitalino y a las quejas de algunos tenistas sobre el estado de la cancha principal del recinto.

La cancha del Chile Open

“Yo jugué en peores canchas en más de una oportunidad y claro, no está en condiciones óptimas, pero siempre le molesta más al que va perdiendo. El gran campeón saca ventaja de las adversidades y siempre al que va perdiendo le molesta más la cancha”, sostuvo Mano de Piedra.

Fernando González es comentarista para la transmisión oficial del ATP 250 Chile Open y aseguró que “he visto un gran nivel en el Chile Open. Me ha tocado comentar dos partidos, el de Facundo Coria y ayer el de Garín con Barrios. Claro, hay altos y bajos, como en cualquier evento, pero han sido partidos muy disputados. Ayer Cristian dijo que no está en su mejor momento, pero vimos un gran nivel de tenis. Me gustó mucho lo que se vio, pero lo he visto mejor”.

“Creo que Barrios pudo consolidar todo lo que venía haciendo, en los momentos importantes dio ese paso más y le resultó, y eso es muy importante para el tenis de nuestro país. Tener cuatro jugadores en el top 100 no es menor”, complementó el doble medallista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

El duro momento de Garin

Acerca del momento que vive Cristian Garin, quien se mostró muy afectado luego de perder en primera ronda ante Tomás Barrios, González señaló que “Siempre habrán altos y bajos, tanto como uno compite, como en lo físico y en lo tenístico, y creo que van de la mano también. En la medida que uno va jugando mejor, el cuerpo se va sintiendo mejor y vas teniendo mejores resultados“.

“El alto rendimiento es eso, el filtro para estar más arriba es ese, cómo te vas adecuando a las adversidades, la cual puede ser que no se sienta tan bien, y es algo sumamente humano que le ha pasado a todos. Cristian tiene un gran nivel, compite muy bien, tiene sus altibajos a veces, pero es un tema que tiene muy claro que tiene que trabajar y creo que está en eso”, agregó.

Por último, El Bombardero de La Reina tuvo palabras para lo que es el legado de Jaime Fillol, plasmado en el libro Huellas en Arcilla, que cuenta la vida como tenista del otrora finalista de la Copa Davis con Chile en 1976 junto a Patricio Cornejo.

Fillol, un referente dentro y fuera de la cancha

“No lo vi jugar en su época activa pero sé quien es, sé lo que hizo. Cuando era chico con mi papá veíamos a la gente jugar fútbol en la calle y me contaba que cuando Jaime Fillol llegó a la final de la Copa Davis la gente jugaba tenis. Siempre crecí con eso hasta que tuve la posibilidad de conocerlo y me dio varios consejos en mi adolescencia, en mi etapa profesional también“.

“Creo que el legado que está dejando va más allá de eso, por donde se le mire, con la familia, en el tenis, en el mundo académico también, en lo humano. Es una persona a la que siempre uno puede recurrir y va a venir con un gran consejo, siempre que uno lo necesite”, expresó González.

“Me encantaría que mi legado fuera un poquito lo que ha hecho Jaime, no tanto en lo deportivo, sino que en lo humano. Todos tenemos más o menos logros en lo deportivo, pero lo más difícil es trascender en lo humano, él ha sido un complemento de todo. Ahora está trabajando en el mundo académico y me invitó a trabajar con él , me da un orgullo tremendo”, enfatizó.

“Tuvo una gran carrera tenística en otra época, en la que era más difícil viajar, el tema económico, era un costo gigante viajar con la familia y él priorizó eso. Y para qué decir el tema humano hoy, una persona con mucha experiencia siempre tratando de aportar por donde se le mire. Si alguien me dice que puedo hacer algo igual, yo solamente trato de que sea un poquito y me quedaría muy contento“, sentenció uno de los tenistas más exitosos en la historia de Chile.