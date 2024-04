Comparte

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, expresó nuevamente su interés en remodelar el Estadio Monumental y resaltó el interés que importantes marcas internacionales tienen en formar parte de este proceso en la casa de Colo-Colo.

“Vamos a comentar y profundizar lo que estamos haciendo. Se ha trabajado profesionalmente hace tiempo, hay bastante información que pondremos a disposición del Directorio, y en los momentos que corresponda daremos la novedad respectiva”, declaró Stöhwing, enfatizando el enfoque con el que se está abordando la renovación del recinto deportivo.

En cuanto a los plazos previstos, Stöhwing indicó: “Para ese periodo esperamos que esté, el centenario es un año. No me atrevo a adelantarme, depende de los recursos que se van a obtener”, refiriéndose a las celebraciones del centenario de Colo-Colo.

El presidente también subrayó los avances realizados en las instalaciones del club, y sostuvo que “lo veo muy favorablemente, se han hecho muchas cuestiones, estas cosas que ven, el club es otro mundo, en las instalaciones de los juveniles, la pradera, la Casa Alba, los camarines, todo se ha mejorado, institucionalmente somos más fuertes“.

Stöhwing comentó sobre el creciente interés de empresas internacionales en participar en la remodelación del Estadio Monumental: “Desde fuera uno nota la repercusión que tiene esto y por eso el interés de las principales empresas del mundo de participar en la remodelación del estadio, que antes no había”.

Por último, Stöhwing habló sobre sus diferencias con Aníbal Mosa: “Son parte de este periodo, no me gustan, no le hacen bien a la institución, lo ideal sería tener una cuestión un poco más conjunta y con más estabilidad, pero así es Colo-Colo”, sentenció.