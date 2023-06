Comparte

A través de Instagram, Valentina Roth relató cómo fue dar a luz a Antonia, su hija, luego de 39 semanas de embarazo.

En una serie de historias de la red social detalló que «fue parto normal, pesó 3,160, midió 49 cm, nació 4:05 de la tarde». «Fue todo bacán», celebró la bailarina.

A ello agregó que es «es cuático el parto (…) uno se siente power después de tenerlo así«.

Si bien dijo que se siente bien, señaló que «ahora tengo entuertos, no sabia que existían, son como contracciones porque se empieza a achicar el útero, son retorcijones raros»

Luego, la ex Yingo y Calle 7 fue al baño para mostrar cómo quedó su cuerpo y afirmó que «el parto no me dolió nada, pero las contracciones, yo pensé que las podía aguantar».

Al llegar al recinto hospitalario, dijo que fue cuando más le dolió. «Las contracciones fueron mas en la colita, el coxis, más que en el útero», dijo.

Roth se mostró con mucha energía, como siempre es ella, y con el humor que la caracteriza. Ante la petición de mostrar el video del parto, bromeó que por «80 mil millones de peso y lo muestro… no, para que no se vea las pechugas tengo que editarlo… y la Anto saliendo com un alien».

«Voy echar de menos a la guatita», sentenció.

Así mostró Vale Roth cómo quedó: