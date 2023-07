Comparte

Como es costumbre, el último eliminado o eliminada de Gran Hermano, es invitado al programa satélite del espacio del siguiente día, en donde Francisca García-Huidobro, Michael Roldán y otros, conversan con el personaje descartado de la casa.

Y esta semana fue el turno de Fernando ‘Bambino’, quien dejó el reality el domingo pasado, y este lunes asistió al panel, donde expresó un mea culpa por sus polémicos dichos contra Bigote, el perro de la casa, y otras situaciones.

Una situación que no pasó nada inadvertida, fue la reacción de Francisca García-Huidobro, panelista que previo al descargo de Fernando, optó por abandonar el espacio, sin antes criticarlo por «Por flojo, por machista pero, por paliza, por las cosas que dijo sobre Bigote«.

«Estuvo difícil el capítulo»

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la panelista explicó por qué tomó esta llamativa decisión, que no pasó nada inadvertida.

«Estuvo difícil el capítulo de hoy. Les confieso que estuve desde anoche pensando cómo iba a enfrentar esto, cómo me iba a sentar con él a discutir de las razones por las cuales fue eliminado de la casa», inició contándole a sus seguidores.

Luego explicó que llegó a la decisión de abandonar el set. «Fue la mejor decisión, porque yo soy polvorita, enojona y caliente».

«No quería enfrentarme en un ‘cara a cara’ con Fernando, en el que -evidentemente- él iba a salir perdiendo«, afirmó.

A pesar de que abandonó el panel, Fran señaló que siempre intentó «ser súper respetuosa. Yo sé que mi cara a veces representa lo contrario, pero siento que evité un dolor innecesario y fue la manera que tuve de zafar«.

«Después de eso preferí irme del estudio, porque sí… porque no quería estar ahí. Sé que él después se deshizo en disculpas. Y entiendo que es un chico joven, que no se dio cuenta de lo que había hecho, pero a mí me ponía de muy mala onda tener que conversar con él«, sostuvo.

Por último, se refirió a algunas críticas que recibió, frente a lo cual explicó que «yo solo le debo explicaciones a mi jefe, nadie más«.