Michelle Carvalho es muy activa a través de las redes sociales y siempre se muestra muy real con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que aprovechó su plataforma para exponer un desubicado comentario que recibió de parte de una cibernautas.

Si bien en el pantallazo se podía ver que la seguidora le escribía de muy buena forma y además le pedía un dato, después de ello, todo cambió.

“Hola Michelle. ¿Cómo estás? Me caes súper bien y siempre veo tus historias, muy chistosa ajajaja te quería preguntar algo, dijiste que ibas a empezar a probar un quemador de grasa, ¿cuál es el nombre?”, le escribió en primera instancia.

“Es que no estoy en Chile ahora y me gustaría probarlo, tanto lo recomiendan. Gracias por tu ayuda, un abrazo y suerte en todo”, agregó.

Posteriormente, continuó con sus mensajes pero ahora irían con un tono bastante agresivo y criticando su cuerpo.

“Brígido lo gorda que estás y no es por tu problema de tiroides, deja de echarle la culpa… comes mal y no te mueves nada… no alegues después”, le dijo.

Frente a ello, la brasileña tomó la decisión de no contestar con más odio y simplemente exponerla a través de su Instagram.

“Todo bien en casa?”, se limitó a poner la modelo en la historia de su perfil.