Ya ha pasado cerca de una semana desde que Miguelito ingresó al reality «Tierra Brava» de Canal 13, donde si bien ha protagonizado múltiples momentos divertidos, también ha pasado momentos de rabia.

Esto, debido a que ha recibido múltiples bromas respecto a su baja estatura, arremetiendo de manera principal contra Junior Playboy.

Y este jueves el ex «Morandé con Compañía» se cansó y también le paró los carros a otro de los participantes, Fabio Agostini, por molestarlo por el mismo tema.

«Se cree la raja. Que se porte como un hombre adulto«, señaló en medio de una actividad. «No te digo nada más«, le gritó al español Miguelito.

Tras esta situación, Simón de la Costa le pidió a Agostini que no tuviera estos comportamientos. «No quiero que te pegues más el show cuando estamos en prueba«.

La ‘reconciliación’ de Miguelito y Junior Playboy

Y la situación no terminó allí, pues luego Miguelito tuvo una conversación con Junior Playboy. «No me gusta que te unas con Luis y con el otro hu… de mi capitán para reírte de mí«, repasó.

Luego, en la misma línea, expresó «Yo no vengo a ser muñeco de nadie». Estas palabras generaron que Junior le ofreciera disculpas, lo cual cerró con un apretón de manos entre ambos.