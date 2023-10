Comparte

Tal como se había especulado en las redes sociales, la exchica reality Angélica Sepúlveda retornará a los encierros y lo hará nada más que en «Tierra Brava», de Canal 13.

Sepúlveda, con 42 años de edad, llegará a la casa-hacienda de “Tierra Brava” con una historia de vida marcada por ser figura de reality shows. Ésta será su sexta experiencia en el formato tras haber estado en “Granjeras” (2005), “1810” (2009), “Mundos opuestos” (2012), “Amazonas” (2012) y “‘¿Volverías con tu ex?” (2016).

Luego de 7 años alejada del género, ahora vuelve a los reality shows para dar lo mejor de ella y demostrar porqué es una de las figuras locales que más veces ha estado en un programa de estas características y que en las últimas semanas los fanáticos de la telerrealidad pidieron fuertemente que ingresara a “Tierra Brava”.

«Me encantan los realities»

Respecto a su próximo ingreso a este nuevo encierro, Sepúlveda sostuvo que «yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… son etapas distintas y son emociones de cada momento, pero si hay algo que puedo decir es que a mí me encantan los realities«.

«Es un trabajo rico y que tiene mucho desafío, en especial de estar creando. No en lo que va a salir en pantalla, porque uno se tiene que olvidar de la pantalla, sino que hay que estar pensando cómo tú puedes ir eliminando a cada compañero, que finalmente son tus enemigos«, añadió.

Por último, se refirió a su próximo arribo a ‘Tierra Brava’, donde señaló que «este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien».

«En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy, pero aquí no, entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor (…) el gran desafío que tengo es descubrir quién es quién y eso no es algo que me hubiese pasado en otros realities«, cerró.