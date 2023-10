Comparte

Antes de que Pamela Díaz ingresara a Tierra Brava, habían muchos rumores de que también estaba en negociaciones con Gran Hermano.

A raíz de ello, la Fiera en una entrevista con Revista Velvet entregó mayores detalles al respecto.

En cuanto a los motivos por los que decidió irse con la producción de Canal 13, reveló que fue porque el dinero era más y también le atraía más el formato.

“Me decidí por Tierra Brava, ya que la oferta económica era mejor y porque no me gusta Gran Hermano (…) Encuentro que es un pésimo casting, hay mucho ocio y no podría llevarme bien con esos participantes, me aburriría mucho”, detalló.

Tras ello, el periodista que habló con Pamela, Jon Reyes, comentó que a ella le gustaría tener su propio espacio en el canal y ser parte del próximo Festival de Viña del Mar.

Por otra parte, volviendo a las negociaciones, sostuvo que adelantó trabajo para su canal de Youtube, ya que ese es su enfoque ahora.

Por último, reveló que si bien negoció para estar solo unos días en el reality, ahora no descarta alargar su estadía o ir por el triunfo.

“Nunca me plantee ganar un reality, pero hoy si lo pienso está en mis expectativas. Aunque negocié un determinado tiempo para entrar, no descarto lo que pueda pasar en el camino y, entre esas opciones, sí está ganar el programa”, cerró.