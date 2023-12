Comparte

Durante esta semana en un podcast sobre Gran Hermano, una de las panelistas aseguró que Fran Maira habría tenido una actitud de “diva” en una fiesta en la capital.

Sin duda esta acusación generó varias reacciones entre los cibernautas e hizo que le llegaran muchos mensajes de odio a la chica reality.

En ese sentido, Fran aprovechó sus redes sociales para salir a aclarar esta situación y recalcar que ella no es como la describieron.

“Hay una mina que con suerte he visto tres veces en mi vida e inventó que yo en una fiesta le falté el respeto a la gente y que me creo diva”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “quería aclarar que esa es una acusación totalmente falsa, la gente que me conoce sabe que yo jamás haría algo así, al contrario, amo que la gente se me acerque y amo mi rebaño”.

En la misma línea, sostuvo que no entiende por qué hay gente que busca dejar mal a otras personas “no entiendo cuál es la necesidad de algunas personas de querer ensuciar la imagen de alguien totalmente gratis, así que nada, quería aclarar que es falso”.

Finalmente, explicó que siempre cuando sale a lugares públicos como eventos o discotecas está acompañada por guardias.

“Normalmente cuando yo voy a eventos o a discotecas ando con guardas y ese día cuando yo bajé al baño y se me tiró mucha gente encima y él me agarró y me llevó al baño”, cerró.