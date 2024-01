Comparte

Recientemente, Botota Fox participó como invitada en Not News y habló con Nicolás Larraín sobre su experiencia en Tierra Brava.

En medio de la conversación, le mostraron a la transformista una fotografía de los animadores de Tu Día, es decir, de Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Frente a ello, Botota no se aguantó y reveló que en los próximos episodios del reality se les podrá ver en el encierro.

“Lo que pasa es que, mira… a ellos los encuentro una buena pareja. Si bien ellos no han dicho que están juntos, yo lo que vi , porque…no vi nada, no vi nada”, comenzó diciendo sin querer adelantar nada.

Sin embargo, después entregó más detalles respecto a la visita de los conductores del matinal “es que se vienen cositas que todavía no salen en Tierra Brava”.

Tienen muy buena química

“Pero eso va a salir más adelante, no puedo comentar mucho, pero se ve que tienen una muy buena química, muy buena química. Yo no sé… es que, como uno es gay, uno no sabe si una mujer puede ser amiga de un hombre”, agregó.

“¿Los viste a ellos dos yéndose a los matorrales en Tierra Brava?”, le preguntó Larraín.

Frente a ello, la humorista bromeó con la situación “en realidad, yo vi que fueron a los establos… en realidad los llevaron (...) bueno, en realidad no quiero dejar entrever que hay algo ahí, pero los encuentro una muy buena dupla”.

Finalmente, comentó que cree que si es que “Repe” y “Pri” tienen algún vínculo amoroso no lo revelarán, ya que les podría traer algunas consecuencias.

“Yo creo que ellos quieren mantener finalmente la tensión, esto que si están juntos, que si no están juntos. Porque el día que sean pareja, capaz que terminen, y se acaba el matinal y se acaba todo. Porque si están juntos, es mejor que queden de amigos, si están juntos, después las parejas terminan, se acaba el proyecto y se va todo a la cresta”, cerró.