Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Daniela Aránguiz y Luis Mateucci.

Todo esto, porque en medio de un regaloneo, la exesposa de Jorge Valdivia le hizo una llamativa petición al argentino, quien quedó desconcertado.

“Dame tu clave de Instagram”, le dijo Daniela a Luis, a lo que él contestó lo siguiente: “qué pesadilla que sos, no va a pasar eso”.

Tras ello, Aránguiz le preguntó “¿no confías en mí?”, intentando convencerlo de que le diera el acceso a sus redes sociales.

“No es que no confíe, es que no te tienes que meter en mis cosas”, le respondió Mateucci y ella le dijo “yo te daría mi clave, con alguien hablaste cuando estabas aquí en Punta Sal”.

“¿En Punta Sal? estás loca. No es por eso, son mis cosas y tus cosas son tus cosas. ¿Por qué tienes que ser tan metiche?”, sostuvo entre risas el trasandino.

Asimismo, agregó “me estás ahogando, primero con el tema del pololeo y ahora con el Instagram”.

Finalmente, Daniela se mostró molesta y le dijo que no quería pololear con él “no me interesa pololear, no pienso pololear contigo, así que no me lo pidas porque te diré que no”.

Sin duda este momento generó varias reacciones entre los cibernautas, ya que la escena fue bastante cómica.

“La menos tóxica”, “Que mujer más hincha we…”, “Trauma por tanta infidelidad de Jorge”, “Tóxica, nadie es dueño de nadie”, “Ojalá vaya a terapia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de las redes sociales.