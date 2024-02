Comparte

La modelo fitness, Nicole ‘Luli’ Moreno, durante el último tiempo se ha mantenido bastante alejada de las redes sociales, silencio que el pasado viernes terminó, tras compartir detalles de su distanciamiento.

“Me quiero sincerar con ustedes, me he ausentado por mucho tiempo de las redes”, inició comentando en una publicación que compartió.

Luego continuó, añadiendo una antigua postal de ella sonriendo: “Y es por un motivo muy personal y no menor. Es por eso que llego el momento de contárselos“.

“Todos tenemos momentos buenos y no tan buenos. Juro que me encantaría volver a sonreír como en esta foto, pero el dolor es más grande. Trato de ser fuerte día a día, pero no siempre se puede“, complementó.

“Siempre deseé mostrarme fuerte” – Nicole Moreno

En la misma publicación, la también empresaria se refirió a la tragedia que vive la Quinta Región, debido a los incendios forestales.

“También he estado presente y viviendo el dolor de lo que sucedió en la quinta región. Yo la verdad me gusta apoyar $$ pero toda la vida lo he realizado de forma muy especial de bajo perfil. Siento que mi corazón lo lleno más“, expresó, enviándole fuerzas a las personas damnificadas.

“¡Nuestro país está viviendo momentos que jamás imaginamos! Lo único que deseo para ellos y para mí es tranquilidad“, expresó.

Por último, expresó: “Sorry, siempre deseé mostrarme fuerte, pero hoy quise sincerarme con ustedes, ya que también me han preguntado mucho. De corazón espero que todo lo que estamos viviendo se mejore pronto. Les deseo mucha paz, tranquilidad y amor”.

Cabe señalar que la publicación duró poco en línea, pues luego la modelo optó por eliminarla.

Aquí puedes ver el post que compartió: