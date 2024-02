Comparte

“¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” es el nombre del nuevo reality de Canal13 que ya tiene a sus primeras dos participantes confirmadas: la influencer Naya Fácil y Botota Fox.

Según informó T13, en el espacio los concursantes deberán “enfrentarse a competencias extremas y del resultado de éstas va a depender qué rol ocuparán dentro del reality show, si señores con grandes beneficios o aquellos que deban atender al resto”.

Sobre su participación, Naya indicó al citado medio “Más allá del mundo digital, en donde tengo a mis ‘Facilines’, quería una experiencia nueva… ¡y aquí estoy! Lista y dispuesta para esta aventura y para que las personas me conozcan cómo soy, porque hay mucho prejuicio sobre Naya Fácil y quiero que puedan ver la evolución que he tenido en el tiempo”.

En tanto, Botota declaró: “En ‘Tierra Brava’ me encontré conmigo mismo y me sirvió de terapia. Ahora, en cambio, ya no tengo que encontrarme, y sólo quiero pasarla bien siendo Botota, haciendo cosas distintas todos los días”.