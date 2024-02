Comparte

Sin duda esta era la noche más esperada para los amantes de la música urbana, puesto que Mora fue el encargado de iniciar la jornada del Festival de Viña.

Como era de esperarse, el puerto riqueño cantó sus mayores éxitos musicales con sus fanáticos en la Quinta Vergara e hizo bailar a todos con su reggaetón.

Luego de varias canciones, los animadores, Francisco Saavedra y María Luisa Godoy, interrumpieron el show y rápidamente el público pidió la entrega de la gaviota de plata para el artista.

“Esto va dedicado a todos quienes sufrieron daños, mi corazón está con ustedes”, dijo el cantante cuando recibió el premio, haciendo referencia a las familias de Viña del Mar que perdieron sus hogares con los incendios.

Tras ello, agradeció la invitación al certamen internacional “todo el mundo quisiera estar aquí y nos tocó a nosotros, desde que nos dijeron teníamos muchas ganas de venir”.

Asimismo, volvió a recordar a los damnificados y sostuvo que accedieron a venir luego de la emergencia, ya que era una forma de apoyar y “aportar un granito de arena”.

A pocos minutos de que terminara su presentación, el “monstruo” no quedó conforme con la primera premiación y pidieron que se le entregara la gaviota de oro.

“Yo pensé que esto nunca iba a pasar y no me lo creo, la primera gaviota me tranquilizó un poco porque estaba nervioso”, expresó el puertorriqueño

“Yo se que me quieren, son los míos (…) esto es de ustedes, está bonita”, decía el intérprete de “Tuyo” mientras alzaba el galardón.