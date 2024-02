Comparte

Este jueves Young Cister es el encargado de llevar la cuota de música urbana al Festival de Viña 2024.

A raíz de ello, el artista nacional participó en la conferencia de prensa y respondió varias preguntas.

En la instancia, el intérprete de “La terapia” se emocionó hasta las lágrimas y aprovechó la instancia para enviarle un emotivo mensaje a sus seguidores.

“Estoy emocionado, pero no es tristeza, es felicidad, me siento muy feliz de verdad, me siento muy feliz de estar aquí es tremenda oportunidad y nada…”, comenzó diciendo el exponente del género urbano.

Tras ello, instó a sus fanáticos a seguir sus sueños al igual que él, puesto que anhelaba subirse a cantar sus éxitos a la Quinta Vergara.

“Sigan esto, de verdad sigan lo que ustedes quieran ser, que nadie les diga que no lo pueden hacer, porque a mí mucha gente me dijo que yo no podía hacer esto y aquí estamos gracias a Dios”, agregó Esteban mientras se le quebraba la voz.

Finalmente, como era de esperarse, el “Xulito” continuó con sus palabras y bromeó con su emoción “no quería llorar”.