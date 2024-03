Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Nicolás Solabarrieta y Botota Fox.

Según lo que se pudo ver en un adelanto del próximo capítulo, la transformista estaba molestando al exfutbolista y lo vinculó sentimentalmente con Jonathan Mujica.

A raíz de ello, Solabarrieta se mostró bastante molesto y decidió frenar en seco a Botota en el encierro.

“No me hue… más, porque me voy a calentar. Una hue… es que yo respete a Jhonatan, porque lo quiero, porque lo considero un amigo”, comenzó diciéndole Nicolás a la humorista.

Frente a ello, Botota contestó “nadie te está diciendo eso” y Solabarrieta continuó “no, sí me han hue… bastante, ya me estoy calentando con la hue…. Yo a este hue… lo quiero mucho, respeto su bisexualidad, pero a mí no me hue.. más”.

Finalmente, el jugador recalcó que le gustaba su actual pareja, Valentina Torres, más conocida como la Guarén, y le pidió a Botota que lo dejara de molestar.

“A mí hay una mujer que me gusta en esta casa y no está acá. Se llama Guarén. No me gusta ni un hombre y me importa una mierda (…) Me puedo duchar con él hasta en pelota, le puedo dar un piquito al hue… y estoy tan seguro de mi sexualidad qué me importa una mie…”, cerró Nicolás.