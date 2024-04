Comparte

Ariel Osses, el reconocido exchico Yingo, es muy activo a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

En ese sentido, el influencer contó que tuve que ir de urgencias al hospital, puesto que comenzó a sentir unos fuertes malestares.

Tras ello, en una conversación con Página 7 expuso que lo iban a operar de la vesícula “me van a operar de la vesícula este miércoles a las 15.00 horas. Me la vieron y ya tenían que operarla. Era una de las cosas que más me tenía presentando dolor, en el estómago y la espalda. Es lo que más me ha afectado estos días”.

“Salió todo bien, muchas gracias a todos por sus mensajitos y buena energía”, aseguró.

Hasta ahí todo estaba bien, sin embargo, el jueves actualizó su estado de salud y reveló que al aparecer tendrá que mantenerse hospitalizado, lo que preocupó a sus fanáticos.

“Y seguimos… creo que me tendré que quedar otro día más hospitalizado”, cerró Osses.