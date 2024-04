Comparte

Jorge Valdivia reveló detalles del inicio de su romance con la diputada Maite Orsini y habló del presente que vive junto a la parlamentaria, en medio de sus trámites de divorcio con Daniela Aránguiz.

En entrevista con Revista Sábado, Valdivia recordó que conoció a la militante de Revolución Democrática en una actividad de Unicef, a la cual habría asistido cuando ya estaba separado, en noviembre del año 2022.

Posteriormente comenzaron a conversar por medio de redes sociales. “Como Maite era abogada, le preguntaba cosas que estaban pasando y de ahí nos fuimos conociendo y decantó en esta relación amorosa“, explicó.

Si bien reconoció que el inicio de su nuevo pololeo fue complejo, aseguró: “Todo esto se generó cuando yo ya estaba soltero”

“La Maite me fue gustando progresivamente cuando empezamos a hablar más. Para mí, es enriquecedor hablar con personas como ella, que tiene otra perspectiva de la vida, hacen cosas distintas a lo que yo estaba acostumbrado”, dijo.

“Es que tiene gustos e intereses muy distintos a los míos. La Maite, por ejemplo, toca piano y ukelele, y a mí me encanta, puedo pasar horas escuchándola, agregó.

Junto a lo anterior, habló de sus actividades: “También cantamos karaoke, tenemos nuestra música y jugamos mucho al bachillerato“, detalló.

En la entrevista Valdivia confesó que su canción favorita junto a la diputada es “Vivo por ella” de Andrea Bocelli con Marta Sánchez.

Además, reveló que siente curiosidad por el trabajo de su novia en la Cámara de Diputados.

“Cuando llega tan cansada le pregunto un poco cómo le fue en el trabajo, me interesa saber las cosas pasan en el Congreso. Ella me explica un poco el funcionamiento de las comisiones y eso me gusta porque la veo con la intensidad que me cuenta”, señaló el enamorado.