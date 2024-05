Comparte

Carla Jara revolucionó las redes sociales tras compartir una serie de fotografías con su nuevo tatuaje.

Según lo que se puede ver en su perfil de Instagram, la exchica Mekano se tatuó una mariposa de color negro en su cuello.

“¿Cómo están mis bellezas? Yo feliz, la vida se trata de cambios y hoy hice uno que tenía pensado hace mucho tiempo. ¡Atrévanse, la vida es corta!”, comenzó escribiendo Carla en la descripción.

Posteriormente, le dio las gracias a su tatuador “gracias @marlonparra_tattoorockers por la dedicación! No pude estar en mejores manos…Quedó hermosa!!!!”.

Sin duda su nueva apariencia generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes quedaron divididos, puesto que algunos fueron bastante sinceros y dijeron que se veía mal, mientras que otros comentaron que no le combinaba con su estilo.

“Está lindo el tatto pero siento que no se ve bien en el cuello”, “En cualquier otra parte te habría quedado hermoso, pero no en el cuello”, “Pucha que rasca! Hasta ahí quedó la elegancia de las fotos anteriores”, “Lindo el tatuaje, pero horrible el lugar”, “Muy linda pero en el cuello no se ve muy bien”, “Espero que sea broma”, fueron algunos de los mensajes de los cibernautas.

Cabe mencionar que, hubo algunos que aseguraron que todo se trataría de una broma, ya que no tendría la zona que se acaba de tatuar lo suficientemente roja.

Revisa la publicación de Carla Jara