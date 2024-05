Comparte

Sergi Arola enterneció a las redes sociales este fin de semana tras compartir un emotivo mensaje para su hermano fallecido.

Con motivo del cumpleaños de su primogénito, quien falleció por un cáncer en el 2020, el chef compartió una foto de él y le escribió unas palabras.

“Hoy habrías cumplido 54 años mi Natxo querido, mi hermano, mi cómplice, mi oráculo y mi mejor amigo, no hay un solo dia que no piense en ti, no hay una decisión que no me la replantee en clave que habrías hecho tú”, comenzó escribiendo.

“Créeme que tu ejemplo de vida, continúa siendo para mi motor y referencia, te quise, te quiero y te querré y vives cada instante en mí, y espero que te sientas orgulloso de como trato de hacer cada día un poquito mejor las cosas… feliz cumpleaños!!”, cerró.

Sin duda sus palabras generaron varias reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo.

“Esas penas se llevan en el alma gran Sergi, pero si algo es seguro es que tu hermano debe estar orgulloso de la gran persona que te has convertido!!”, “De seguro está orgulloso”, “Estará super orgulloso”, “Un fuerte abrazo”, “Que lindas tus palabras para recordar a un ser tan amado…”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa la publicación de Sergi Arola