El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Mike Johnson por haber logrado los apoyos necesarios como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el tercer puesto de máxima autoridad en el país, y asegura que trabajará conjuntamente y «de buena fe» por el bien de los estadounidenses.

«Como dije cuando comenzó este proceso, quienquiera que sea el presidente, intentaré trabajar con él de buena fe en nombre del pueblo estadounidense«, manifestó el presidente estadounidense en un comunicado difundido este mismo miércoles por la Casa Blanca.

Así, el mandatario incidió en que en su agenda con el nuevo ‘speaker’ destaca el «promulgar una importante legislación bipartidista sobre infraestructura, superar a China, reformar las armas y brindar atención a los veteranos».

«El pueblo estadounidense ha dejado claro que espera que los republicanos de la Cámara de Representantes trabajen conmigo y con los demócratas del Senado para gobernar entre ambos partidos, para proteger nuestros urgentes intereses de seguridad nacional y hacer crecer nuestra economía para la clase media», añadió.

Así las cosas, el mandatario no ha dejado escapar la ocasión de criticar el bloqueo institucional en el que el Partido Republicano ha sumido al Congreso estadounidense durante los últimos 22 días, desde que se aprobó la moción de censura al anterior presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, con el apoyo del ‘ala dura’ de su propio partido.

«Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes pasaron los últimos 22 días determinando quién dirigiría la conferencia, yo he trabajado en esas cuestiones apremiantes, proponiendo un histórico paquete de financiación suplementaria que promueve nuestros intereses bipartidistas de seguridad nacional en Israel y Ucrania, asegura nuestra frontera e invierte en los estadounidenses», añade Biden.

