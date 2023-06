Comparte

El consejero constitucional electo Luis Silva (Partido Republicano) declaró tener admiración por el periodo de Augusto Pinochet.

Esto lo dijo en entrevista con Icare TV el domingo pasado, donde manifestó que “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista“.

“Fue un hombre que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas“, agregó.

Sopesó su opinión diciendo que “en su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por el país, pero a 50 años desde el ’73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno”.

En ese sentido, señaló que “no se debe simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos porque creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia”.

De todos modos, Luis Silva dejó en claro que «habiendo dicho que tengo una admiración de él como hombre de Estado, no me declaro pinochetista, ya que no me voy a casar con una figura histórica.