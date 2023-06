Comparte

De acuerdo al sistema de vigilancia del laboratorio del Instituto de Salud Pública, ISP, la circulación del virus sincicial se ha detectado de manera importante en las últimas semanas, especialmente, en el mes de mayo.

“Estamos enfrentando este brote de virus respiratorios, que es uno de los más grandes de los últimos años. Esto porque varios años sin circulación de virus respiratorio sincicial genera una población vulnerable y además susceptible a esto, y que afecta, especialmente, a niños menores de uno año”, explicó Christian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, durante la entrega del reporte diario sobre circulación viral.

Debido a que el virus sincicial no tiene vacuna las medidas de prevención se vuelven fundamentales para cortar la cadena de contagio. El experto hizo hincapié en que el uso de mascarilla es necesario en caso de tener síntomas respiratorios y en lugares con aglomeraciones, como en el transporte público. Además, indicó la importancia de cubrir la nariz y boca al estornudar y ocupar pañuelos desechables, junto con evitar la contaminación intra domiciliaria, como no fumar al interior del hogar, y no exponer a niños menores de un año a personas que pudieran estar enfermas.

“El virus respiratorio sincicial es un virus que causa una enfermedad muy grave, especialmente en los niños más pequeños y por eso, necesitamos estar atentos a todas estas medidas de prevención, especialmente ahora, en los momentos de más frío, en los momentos donde no podemos ventilar de manera adecuada nuestros espacios cerrados”, agregó.

Por su parte, Fabiola Jaramillo, jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial, Digera, expuso que, habitualmente, después de los días de lluvia y las bajas temperaturas, las consultas en los servicios de urgencia aumentan, por lo que hizo un llamado al buen uso de la red asistencial, explicando que esto no implica que no se recurra a tiempo, sino que significa detectar los signos de alerta que hacen necesario acudir a un centro asistencial.

“La demanda de los servicios de urgencia está aumentada en la población hoy más vulnerable, que son los niños menores de un año y, específicamente, se concentra en los niños menores de seis meses. Por tanto, es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco para poder hacer un buen uso de la red, junto con las personas mayores de 65 años o personas que tienen patologías crónicas o que están en tratamiento oncológicos, que también están consultando en un porcentaje mayor en estas semanas”, informó.

En ese sentido, Fabiola Jaramillo añadió que es fundamental estar atentos a algunas señales en los menores de un año, tales como si dejan de alimentarse, si se sienten muy decaídos, si tienen tos o manifiestan una coloración azulada o pálida alrededor de la boca, si los dedos de las manos cambian de coloración, si presentan fiebre (37,5º), si la respiración normal se ve alterada, si presentan aleteo nasal o si les silba el pecho.

Junto a lo anterior, también se refirió a la importancia de seguir las indicaciones que se entregan en los servicios de urgencia como, por ejemplo, cuando se determina el ingreso de los niños al programa de hospitalización domiciliaria.

“La hospitalización domiciliaria es un cupo de niños que van a poder estar hospitalizados en su casa. Esto quiere decir que los cuidados son los mismos que recibirían en una cama básica de un hospital, en donde los va a ir a visitar el equipo clínico interdisciplinario que necesite manejar este caso con el niño, es decir, va a ir el kinesiólogo, va a haber un enfermero, va a haber un médico que estará supervisando el tratamiento de este pequeño o pequeña y que, además, van a estar contactados con el hospital de origen en caso de que el niño necesite una reevaluación o necesite ingresar”, detalló.

