El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, se refirió al proceso eleccionario que vive Chile con el Plebiscito Constitucional que se desarrolla este domingo 17 de diciembre.

Tagle comentó que el único lugar donde no se constituyeron todas las mesas es en Isla de Pascua, donde cuatro de las 17 mesas no pudieron ser constitudas y los electores no podrán sufragar. “Hubo una serie de problemas que se conjugaron, de unos vuelos charter que llegaba gente para un festival y mucha gente ocupó esos charter para salir de la Isla”, argumentó, agregando que lugareños también estaban enfocados en la festividad.

“Salvo eso, todo ha sido normal y no hay incidentes mayores que afecten la elección”, añadió.

Respecto a los resultados, resaltó que en horas de la tarde – noche ya se conocerá si se impuso el “A Favor” o el “En Contra” de la propuesta constitucional. “Los resultados van a estar rápido, porque el escrutinio es rápido respecto a otros años. Nos van a llegar los datos como a las 19:00, a las 20:00 ya debería haber una tendencia más o menos importante”, señaló.

Llamado a cambiar domicilio electoral

El presidente del Servel también habló de la cantidad de excusados que, hasta las 15:00 horas, superaba las 300 mil personas. En relación a esto, señaló que, “dada la gran cantidad de gente que se excusó, dudo que realmente esa gente se encuentre circunstancialmente a 200 kilómetros de distancia, yo creo que es, básicamente, gente que no tiene actualizado su domicilio electoral”.

A modo de ejemplo contó que en la Antártida hay cerca de mil personas inscritas. En ese escenario, “el llamado a todos ellos es a actualizar su domicilio electoral. Ese yo creo que es el verdadero problema y eso se abre con clave única a partir del 1 de enero en la página web del Servel”.

“A quienes no votan, les llega una citación, los que fueron a Comisaría Virtual, obviamente tienen una excusa y esa excusa nos llega digitalizada a nosotros y nosotros la podemos mandar al Juzgado de Policía Local junto con la denuncia y ahí tomará cada juez tomará las decisiones que les corresponden a ellos”, añadió.