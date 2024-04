El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció este jueves que le impidieron salir de Chile, pese a que no tiene medidas cautelares en su contra, que prohíba viajar fuera del país.

A través de su cuenta de X, el edil comunal, acusó que “hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar”.

También la autoridad comunal del Partido Comunista (PC) apuntó que el “Fiscal me amenaza con detenerme”.

“Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, expresó en la red social.

Cabe recordar que el alcalde Jadue será formalizado el próximo 29 de mayo en el marco de la investigación del denominado caso Farmacias Populares, donde se le imputan los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

“Yo estoy plenamente tranquilo, porque en la capeta investigativa está acreditado que no hay ni un peso que ha llegado ni al bolsillo ni al entorno del alcalde Jadue y eso es lo más relevante. Aquí se está construyendo un caso que busca inhabilitarme“, acusó el alcalde de Recoleta el pasado 5 de abril.

El alcalde Jadue pretendía viajar a Venezuela, ya que contaba con una invitación de Nicolás Maduro para ir a Caracas, según consigna La Tercera.

De acuerdo al citado medio, el jefe comunal llegó anoche al Aeropuerto de Pudahuel y la Policía de Investigaciones (PDI) fue quien avisó a la fiscal Giovanna Herrera del viaje de Jadue.

La persecutora señaló a la defensa del alcalde que si concretaba el viaje, iba a despachar una orden de detención.

