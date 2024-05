Comparte

Este lunes, se conocerá el veredicto en contra de excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Ana María Pinochet, ambos imputados por el delito reiterado de lavado de activos, que habrían ocurrido entre 2010 y 2016.

A su llegada al Centro de Justicia de Santiago, el general (r) Fuente-Alba dijo que todas las imputaciones que hay en su contra son “mentiras”.

“Yo concurro al Cuarto Tribunal Oral en lo Penal hoy a escuchar el veredicto que tiene el tribunal respecto al caso”, señaló.

“Tengo la convicción de que no he cometido ningún delito, y en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal”, afirmó el excomandante en jefe del Ejército.

Más adelante, cuestionó que “el señor fiscal me acusa de que con $155 millones ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo, pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe, tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años“.

Bajo esa línea, afirmó también que “nunca he usado un peso del Ejército que haya entrado a mi patrimonio, nunca”.

El Ministerio Público pidió una pena de 15 años de cárcel para Fuente-Alba, mientras que para su esposa solicitó 10 años.

