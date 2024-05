Comparte

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien está cargo de investigar la muerte del soldado Franco Vargas, se refirió este lunes a las diligencias y el trabajo efectuado en el marco de esta indagatoria denominado caso Conscriptos.

Sobre las diligencias que solicitaron al Tribunal de Garantía, dijo que “no nos vamos a referir a ellas de manera concreta”, sino hasta que la Corte Suprema se pronuncie respecto a “cuál es la jurisdicción que va a seguir conociendo de esta causa, si es la militar o si es la civil“.

“Si puedo decir, y con fuerza, que no vamos a dejar de realizar las diligencias que tengamos que hacer hasta que no haya una definición. Lo que no podemos hacer es quedarnos pasivamente esperando dicho plazo”, subrayó el persecutor.

No obstante, a pesar de esto, indicó que “vamos a seguir investigando esta causa hasta que la Corte Suprema defina qué justicia se hace cargo y una vez que se produzca esto, vamos a poder informar con más propiedad respecto a las distintas diligencias y las líneas de investigación”.

Fiscal Mario Carrera se refiere a las diligencias por la muerte del conscripto Franco Vargas. – Captura en X | @Fiscalia_Arica.



Segunda autopsia al cuerpo de Franco Vargas

Por otro lado, el fiscal Carrera confirmó que solicitaron autorización para realizar una segunda autopsia, con exhumación, al cuerpo de Franco Vargas.

De hecho, dijo que esta solicitud también la apoyó la madre del conscripto que falleció tras una marcha de instrucción de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco en Putre, el pasado 27 de abril.

Por lo tanto, confirmó que la fecha de audiencia quedó fijada para el próximo 4 de junio.

“Luego, una vez que se obtenga esa autorización, si procede de esa manera, veremos la fecha concreta en que se realice esa diligencia”, comentó Carrera.

“Hay antecedentes médicos cuya autorización hemos solicitado, pero esto tenemos que realizarlo por autorización judicial, por la ley de derechos de intimidad del paciente que no podemos vulnerar y que obviamente se enmarca dentro también del ámbito de esta investigación”, concluyó.