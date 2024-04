Comparte

El Presidente y senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversó en La Mañana de Agricultura sobre la decisión de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, de no repostular de cara a las elecciones municipales y a la intención de Marcela Cubillos ser candidata independiente en la comuna.

“A Daniela Peñaloza nadie la bajó, ella viendo toda la situación dijo que ‘lo mejor para el sector político al que pertenezco es que yo no insista y no vaya a ninguna repostulación’. Esto fue una decisión personal, que además conversó con su propio partido, que es la UDI, y no con Renovación Nacional”, afirmó.

“Esto no es que alguien le dijera ‘Daniela te tienes que ir’. No, esto es una decisión completamente personal, que tiene una mirada de sector político, de lo que es el rol de la oposición para los próximos tiempos. Por eso la acompañé, porque me pareció un gesto extremadamente generoso de parte de ella”, declaró el senador.

“Daniela se fue convenciendo de que en este escenario, dado el nombre y el significado de Marcela Cubillos, estar dispuesta para desafíos que se vienen encima, lo más prudente para ella, desde el punto de vista personal y político fue decir que no se repostula. Nosotros valoramos y respaldamos esa decisión”, añadió.

“En los próximos días nos tendremos que reunir con Marcela Cubillos para ver como su postulación, ojalá, se transforme en una postulación institucional de Chile Vamos. Para mí eso es bien relevante y ojalá que se pueda llegar a un acuerdo en ese sentido”, afirmó el presidente de RN.

Por otro lado, respecto de las intenciones de la Cubillos de postularse como una candidata independiente a la comuna de Las Condes, Galilea expresó que a su juicio “una cosa es ser independiente en el sentido de que no es militante, pero otra es ser un independiente que va dentro del pacto. Eso es lo que a mí me gustaría que ocurra”.

“Me gustaría que hiciéramos todos los esfuerzos, ella y nosotros, por encontrar la manera de que vaya dentro del pacto de Chile Vamos”, sentenció.

“Yo a Marcela Cubillos la conozco hace muchísimos años y estoy seguro de que ella entiende y valora el rol de los partidos políticos. Yo creo que ella misma, como nosotros, vamos a hacer todos los esfuerzos para institucionalizar su decisión de postular a la alcaldía de Las Condes“, sostuvo.

“Tenemos que pavimentar las condiciones para que dentro de la institucionalidad se sientan muy cómodos y cómodas, bien respaldados y que asuman esto en representación del bloque, en el caso de Marcela Cubillos, que tradicionalmente siempre la cobijó. Siempre fue militante de un partido de Chile Vamos, fue parte del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue diputada también por la UDI”, añadió Galilea.

“Me encantaría que cuando nos reunamos a conversar encontremos la manera de institucionalizar esta candidatura dentro del pacto nuestro“, sostuvo.

En la instancia, el presidente de RN además confirmó que en la comuna de Lo Barnechea se realizarán primarias de cara a las elecciones municipales.

“Es la propuesta del Consejo General de Renovación Nacional, el acuerdo de Chile Vamos es hacer primarias. Entiendo que los tres nombres estarían ya definidos, por RN iría Felipe Alessandri, por la UDI iría Carlos Ward y en Evópoli habrían optado por Luz Poblete”, anunció.

Por otro lado, señaló que “en Providencia a nosotros como Renovación Nacional nos parece una buena opción las primarias. A la UDI pareciera no gustarle mucho, quedamos ambas directivas con los mandatos necesarios para hacerlo o no hacerlo. Creemos que junto a Jaime Bellolio, que es el candidato de la UDI, Nicolás Monckeberg o Cristián Monckeberg, son muy buenos nombres. Pero todavía no está resuelto y son de las cosas que tenemos que conversar”, afirmó.

“En Renovación Nacional definimos cerca de 45 comunas donde nos parece que debiera haber primarias. Tenemos que juntarnos hoy en la tarde para ver la resolución de la UDI con su propia directiva para ver si tenemos total coincidencia, donde podemos resolver esto sin primarias, para llegar con una cuestión definitiva de aquí al miércoles”, adelantó.

“Existe la mejor de las relaciones de nuestra directiva de Renovación Nacional con la directiva de la UDI, y la directiva de Evópoli. Así que estoy seguro de que vamos a encontrar buenos espacios para acuerdos en todas las comunas del país”, sentenció.

