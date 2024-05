Comparte

La Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) junto a un grupo de diputados de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad manifestaron su preocupación por el alarmante aumento de delitos hacia personas con discapacidad y de la tercera edad.

Esto, luego del violento portonazo que sufrió una persona en situación de discapacidad en Ñuñoa, a quien se le sacó de su vehículo y lanzado al suelo, para posteriormente robarle su auto con la silla de ruedas.

Frente a este delito, Matías Poblete, presidente de la FCHD, comentó que “necesitamos que las personas en situación de discapacidad podamos contar con mayor seguridad en esta grave crisis que estamos enfrentando como país”.

“Por eso es que es importante legislar para que cuando ocurran estos hechos a personas en situación de discapacidad, a mujeres, a personas de la tercera edad, los delincuentes tengan penas más gravosas y no se la lleven pelada, porque estamos viviendo momentos difíciles y tenemos que dar señales respecto de proteger a la ciudadanía”, solicitó.

Matías Poblete, presidente de la FCHD

La preocupación de los parlamentarios ante el aumento de delitos violentos en personas mayores y con discapacidad

En la misma línea, las diputadas de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Catalina del Real (PRep) y Carla Morales (RN), quienes ya habían solicitado una sesión especial por el aumento de delitos a personas mayores, condenaron este violento delito y pidieron al Gobierno actuar con urgencia.

“Lamentablemente, no es la primera vez que nos enteramos de noticias tan indignantes como estas. Hace un tiempo, en Punta Arenas, un delincuente golpeó a una persona con discapacidad para robarle su silla de ruedas y ahora se suma este lamentable hecho en Ñuñoa”, comentó Morales.

Tras esto, la legisladora añadió: “Me parece alarmante el nivel de violencia al que estamos llegando en Chile, donde nadie está libre de la delincuencia desbordada que tenemos”.

En tanto, la parlamentaria republicana acotó que “es indignante ver cómo los delincuentes actúan sin ninguna compasión, llegando a violentar, incluso, a una persona que no puede caminar. No hay nada más cobarde que violentar a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, sabiendo que no podrán defenderse. Acá el Gobierno tiene que actuar con rapidez y tomar medidas que vayan en protección de quienes más lo necesitan”.

Misma opinión comparte el diputado de la misma comisión, Jorge Guzmán, quien señaló que “es muy preocupante la crisis de seguridad que vive el país, pero por sobre todo que esté afectando a grupos vulnerables de la población, como son las personas mayores”.

“Hemos presentado iniciativas enfocadas en darles más seguridad, como por ejemplo cuando concurren a bancos o instituciones financieras para que no sean marcados, para que no los sigan. Invitamos al gobierno a darle urgencia a ese tipo de proyectos para proteger a las personas mayores de Chile”, concluyó.