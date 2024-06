Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, manifestó que está disponible para convertirse en candidato presidencial.

Tras votar en las Elecciones Primarias 2024 —donde entregó su apoyo al candidato Daniel Reyes— Carter abordó su futuro tras dejar la Municipalidad de La Florida.

En conversación con los medios, el edil expresó: “Ser candidato presidencial es una opción real”.

Junto a lo anterior, Carter manifestó: “Chile me duele destruido por un Gobierno nefasto como este, me duele el nivel de delincuencia, el temor con que vive la gente, me duele la falta de crecimiento”.

“Yo no soy de los que se queja, yo me arremango las mangas y me meto al barro. Por tanto, quiero ser parte del proceso de reconstrucción de Chile después del término del Gobierno del Presidente Boric”, expresó el alcalde.

Si bien reconoció que tiene interés por convertirse en candidato presidencial, destacó que “hay demasiados políticos obsesionados que han dañado a Chile porque ponen sus intereses personales sobre la patria”.

A raíz de lo anterior, su otra “opción” es el Congreso. En cualquiera de los casos, Carter expresó que pondrá “el mismo entusiasmo y el mismo corazón” que en La Florida.