La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Hugo Rey, junto a Carla Morales y Frank Sauerbaum manifestaron su preocupación por las consecuencias del frente de mal tiempo que afecta a la zona centro sur del país, ante lo cual criticaron duramente al gobierno y al Presidente Gabriel Boric por la tardía respuesta a los miles de afectados, en especial a los agricultores.

En este sentido, el diputado Hugo Rey dijo que: “El Presidente, sabiendo que esto venía y, era de público conocimiento, nunca debió haber viajado. Y tenemos una preocupación muy grande, porque con los temporales del año pasado la ayuda llegó en forma tardía, sobre todo a los agricultores y la gente que sufría inundaciones”.

A lo que agregó: “Por lo tanto, lo que uno espera en este caso es que el Presidente coordine su equipo y que entregue la ayuda cuando corresponde ahora y no cuando es demasiado tarde, no cuando han quedado muchos agricultores en la ruina, como en el caso de la región del Maule, principalmente en la cuenca del Mataquito, en donde muchos agricultores no pudieron sembrar sus cosechas, porque no tenían los campos habilitados”.

Así mismo agregó que: “Nosotros esperamos que el Gobierno reaccione rápidamente, que llegue con la ayuda como corresponde, que se pongan las pilas y que reaccione tan rápido como reaccionó el Gobierno del Presidente Piñera cuando ocurrió este tipo de crisis”.

Los planteamientos desde RN

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum agregó que: “El Presidente debe mostrar más interés en lo que está ocurriendo en la zona centro-sur, especialmente en Ñuble y Biobío, afectadas por deslizamientos e inundaciones”.

“Es crucial declarar el estado de catástrofe para desplegar a los militares y usar el 2% del presupuesto nacional para enfrentar la emergencia. La presencia del presidente no cambia las coordinaciones, pero sí demuestra su interés en la crisis que enfrentan los chilenos. Además, se requiere el cumplimiento de compromisos y la asignación de recursos para obras esenciales que no se han realizado a tiempo”, indicó el parlamentario RN.

Finalmente; la diputada por la región de O’Higgins, Carla Morales, llamó a las autoridades educacionales a suspender las clases de manera preventiva: “Llamó al Ministerio de Educación a que se suspendan las clases, porque si estamos enfrentados o los pronósticos que dicen que vamos a tener un frente de mal tiempo, lo mínimo es resguardar los niños y niñas que van a los establecimientos educacionales públicos, creo que resguardar la salud de los niños en este caso es lo más criterioso”, señaló.