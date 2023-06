Comparte

En la actualidad, la industria minera es muy exigente en cumplir con las rigurosas demandas de producción.

El fuego puede poner en grave riesgo a los operadores, la producción y los equipos. Es por eso que los equipos de minería requieren de sistemas de supresión de incendios que puedan desafiar todo tipo de condiciones. En Fayere contamos con sistemas de supresión de incendios para buses, camiones y maquinarias de la minería, resistentes, fiables y fáciles de mantener.

Nuestro sistema F-Series para supresión de incendios en motores está diseñado para la extinción de fuego clase A, B y C, cuyas ventajas son su bajo costo al no requerir estanques, tuberías, aspersores; su rápida instalación y baja mantención. Además, no es contaminante y no produce daño a los componentes del motor, a diferencia de los sistemas de polvo químico seco.

Por su parte, el Rotarex Compact Line es el sistema más compacto de detección y supresión de incendios pre-diseñado para motores y frenos de vehículos. De fácil instalación, cuenta con FireDETEC® como detector y TS55 como agente extintor, haciéndolo apto para combatir incendios que han sido causados por calentamiento de frenos, aceites, gasolina, diésel, lubricantes u otros líquidos combustibles en todo tipo de vehículos motorizados. Asimismo, el Compact Line es extremadamente resistente a la corrosión.

En Fayere contamos con las mejores soluciones para suprimir incendios en la industria minera.