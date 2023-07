Comparte

En una entrevista con Javier Parra en el programa Protagonistas de Agricultura TV, el capitán histórico de Universidad Católica, Mario Lepe, cuenta la difícil infancia que vivió junto a su familia a causa de convivir con un papá alcohólico que le pegaba a su madre.

“Una de las tantas veces que mi papá llegaba a la casa con trago, mi mamá despierta llorando a altas horas de la noche y la veo sangrando. Ahí dije basta. Tenía 15 años y le dije de todo, todo lo que sentía. Era un miedo permanente cada vez que te ibas a dormir porque todo pasaba en la noche, a escondidas”, cuenta el ex jugador.

Además, el mal ambiente que vivía en su casa, también le trajo problemas en el ámbito futbolístico: “Yo ya no sentía la vida como la tiene que sentir cualquier ser humano. Me había mandado varios condoros en la Católica, en términos de disciplina, producto de esta situación en la casa”, indica Lepe.

No obstante, Lepe siguió apoyando a su padre en lo económico a pesar de todos los roces que tuvieron: “Y aún así lo ayudé igual. Le pagaba arriendo en su habitación, le compraba sus cosas, le daba plata y le pagaba medicamentos. Pero hubo un punto en que ya consideraba que no era mi papá así que le dije que no me molestara más porque su presencia me hacía recordar cosas”, agrega Lepe.

