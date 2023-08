Comparte

Las arrugas comienzan a aparecer inevitablemente con el paso de los años y muchas personas intentan ocultarlas a toda costa por medio de distintos métodos. Sin embargo, si estas aún no se muestran o están recién apareciendo es el momento ideal para prolongar la juventud de tu piel.

La piel se expone a muchos factores en el día a día que contribuirán a la aparición de estas líneas alrededor de los ojos, en la frente, por las comisuras de los labios, etc. Esto además del proceso natural de pérdida de colágeno y elastina, las que le dan fuerza y elasticidad al rostro. Uno de los principales causantes de arrugas, sobre todo prematuras, es la exposición al sol. Los rayos UV dañan directamente las capas más profundas de la piel haciendo las células se debiliten más rápido.

En el cuidado temprano de la piel, se puede evitar mucho de lo antes descrito o, al menos, ralentizarlo. No es sorpresa que el producto más importante debería ser el protector solar como el isdin. Este debe ser aplicado todos los días, ya que el los rayos UV están siempre irradiándose en la luz del día. Es cierto que en verano o en días soleados estos son aún más abundantes, pero eso no limita el uso de bloqueador el resto de los días. El hecho de recibir un impacto constante es a la suma peor que la exposición puntual cuando nos tendemos a tomar sol.

Además del uso de protector solar, existen otros productos que ayudan a mantener la cara lisa y joven. En el área de la dermocosmética encontramos todo tipo de cremas faciales, serums, pomadas y demás. La hidratación es indispensable para cuidar de la piel, así como también se puede optar por cremas anti-arrugas si ya vemos que estas quieren comenzar a brotar. Asimismo está la crema para contorno de ojos, ya que esta zona es especialmente delicada y propensa a líneas de expresión.

Los masajes faciales son otros de los medios que permiten prevenir la aparición de arrugas. Estos en su conjunto son conocidos como “Yoga facial” y pueden realizarse directamente con las manos y dedos o bien usando implementos. Estos ejercicios están de moda el día de hoy, siendo cada vez más virales en redes sociales. De los implementos más utilizados están el rodillo masajeador y la piedra gua-shu. La gracia de realizar estos movimientos es seguir la continuidad de los músculos de la cara, en dirección contraria a la formación de arrugas. Por ejemplo, desde la nariz, subiendo por el pómulo hasta el comienzo de la oreja. Existen muchos videos explicativos para hacer los ejercicios de manera correcta.

La dieta es otro factor que influye en la piel. Los nutrientes son claves para su cuidado y firmeza. Tanto el consumo de suplementos como el alimenticio pueden ser una opción para adquirir los componentes necesarios. Algunos de los nutrientes más conocidos que benefician la piel son la vitamina A, la vitamina C, el omega 3, zinc, etc. La vitamina A, por ejemplo, participa en la renovación celular y se obtiene del betacaroteno de la zanahoria. Es común escuchar que la zanahoria es buena para la piel, y ahora sabemos por qué. La vitamina C es antioxidante y ayuda a producir colágeno. El zinc es antioxidante y cicatrizante. El pesacado entrega aceites, proteína y omega 3 que hidratan la piel. Hay muchos más.

Cuida tu piel desde el primer día y verás cómo se mantiene suave, saludable, fuerte y joven.