Comparte

Si optaste por esta modalidad de pensión, pero no estás seguro en qué compañía, te entregamos el paso a paso para salir de la duda.

En Chile, mensualmente las personas que trabajan deben destinar un porcentaje de su sueldo para su jubilación. Al terminar su carrera laboral, los jubilados pueden escoger entre cuatro modalidades de pensión: retiro programado, renta vitalicia o combinaciones de ambas.

Si eres una de las personas que ha optado por una renta vitalicia como modalidad de pensión, es importante que sepas en qué compañía de seguros estás y qué beneficios te ofrece.

En este artículo te explicaremos qué es una renta vitalicia, cómo consultar en qué aseguradora estás y qué hacer si quieres saber si eres beneficiario de una pensión de sobrevivencia.

¿Qué es una renta vitalicia?

Una renta vitalicia es una forma de pensión que consiste en entregar la propiedad de tus fondos previsionales a una compañía de seguros, la cual se compromete a pagarte una renta mensual fija hasta tu muerte. Esta renta se calcula según tu edad, sexo, monto ahorrado, el grupo familiar y la tasa de interés vigente al momento de contratarla.

La renta vitalicia tiene algunas ventajas, como la seguridad de recibir un ingreso constante y que los beneficiarios legales que reciban una pensión de sobrevivencia en caso de tu fallecimiento. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como la pérdida de la propiedad sobre tus ahorros y la imposibilidad de cambiar de modalidad una vez contratada.

¿En qué renta vitalicia estoy? Consulta en qué compañía de seguros estás

Si ya te has pensionado con una renta vitalicia y no recuerdas o no sabes en qué compañía de seguros estás, puedes hacer una consulta gratuita a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que es el organismo encargado de regular y supervisar a las aseguradoras. Para ello, debes seguir estos pasos:

1. Prepara los documentos necesarios: Debes tener una fotocopia de tu cédula de identidad y un poder simple o mandato si actúas en representación de otra persona.

2. Contacta a la CMF: Puedes hacerlo por internet, ingresando al portal “CMF sin papel” con tu Clave Única y seleccionando la opción “Consulta sobre la existencia de Rentas Vitalicias”. También puedes hacerlo presencialmente, acudiendo a la Oficina de Partes de la CMF en Santiago o enviando una solicitud escrita por correo. Si eres de región, puedes ir a la oficina del SERNAC más cercana para que ellos deriven tu solicitud a la CMF.

3. Contacta a tu aseguradora para más información: Una vez que la CMF te informe en qué compañía de seguros estás, puedes comunicarte con ella para resolver cualquier duda que tengas sobre tu contrato, tu forma y fecha de pago, tus beneficiarios legales, etc.

¿Cómo consultar si eres beneficiario de una pensión de sobrevivencia?

Si quieres saber si un familiar fallecido tenía contratada una renta vitalicia y si tienes derecho a recibir una pensión de sobrevivencia como su cónyuge, hijo o padre, puedes hacer el mismo trámite que te explicamos anteriormente, pero debes presentar más documentos ante la CMF. Estos son:

Fotocopia de tu cédula de identidad

Certificado de acreditación de parentesco

Certificado defunción del fallecido

Poder simple o Mandato si actúas en representación de otra persona

Retiro programado vs Renta vitalicia: ¿Qué modalidad elegir?

Si aún no te has pensionado y estás evaluando qué modalidad te conviene más, te dejamos una comparativa entre el retiro programado y la renta vitalicia, que son las dos modalidades más comunes entre los afiliados al sistema previsional chileno.

A. Opción de retiro programado

Consiste en retirar periódicamente parte de tus fondos previsionales hasta agotarlos.

La renta mensual varía según el saldo disponible, la rentabilidad del fondo de pensión, la expectativa de vida del pensionado y su grupo familiar y la tasa de interés determinada por la autoridad.

Mantienes el control sobre tus ahorros y puedes cambiar de modalidad en cualquier momento.

En caso de que hayas fallecido y no existan pensiones de sobrevivencias por pagar, tus herederos recibirán el saldo remanente en tu AFP como herencia.

B. Opción de renta vitalicia

Consiste en traspasar tus fondos previsionales a una compañía de seguros que te pagará una renta mensual fija hasta tu fallecimiento.

La renta mensual es fija y se calcula según tu edad, sexo, monto ahorrado, grupo familiar y la tasa de venta vigente al momento de contratarla.

Renuncias a la propiedad sobre tus ahorros y no puedes cambiar de modalidad una vez contratada.

Tus beneficiarios legales recibirán una pensión de sobrevivencia en caso de tu fallecimiento, hasta que ellos mismos fallezcan o pierdan el derecho.

Como puedes ver, ambas modalidades tienen sus pros y sus contras, por lo que debes analizar bien tu situación personal y financiera antes de tomar una decisión. Si necesitas más información o asesoría, puedes contactar a la Superintendencia de Pensiones, tu AFP, asesores previsionales o a una compañía de seguros.