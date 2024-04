Comparte

El mundo del fútbol nuevamente se ve sacudido por los oscuros intentos de la mafia de las apuestas para manipular resultados. En esta ocasión, el jugador Robson Matheus, volante del equipo boliviano Always Ready, fue blanco de un intento de soborno antes del partido contra Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana.

Matheus, de apenas 21 años, dio su testimonio durante el entrenamiento del equipo este lunes, revelando el perturbador episodio que vivió el día anterior. “Me pasó algo malo ayer. Recibí una llamada, primero ofreciéndome cinco mil dólares por sacarme una amarilla, le dije que no, después me dijeron que me iban a dar 10 mil dólares y volví a decir que no porque eso no va con mi carácter, peor yo que recién estoy comenzando en el fútbol”, declaró Matheus.

Habrá una investigación

El número de donde contactaron a Matheus era desconocido y tenia el código de Paraguay, según informó el futblista. Además, destacó que inmediatamente después de recibir la llamada, informó a la dirigencia del club sobre el intento de soborno.

El abogado del club, Marcelo Ortiz, anunció que presentarán una denuncia ante la Conmebol, organizadora del torneo, para investigar este incidente. “Conocemos los valores que tiene Robson, de la familia que él viene y obviamente nosotros, como dirigencia, lo vamos a apoyar”, aseguró.

Asimismo, Ortiz afirmó que llevarán a cabo una investigación exhaustiva para determinar si otros jugadores también fueron objeto de estos intentos de soborno. “Vamos a investigar si hay más jugadores que han sido sujetos de estas llamadas y evidentemente lo que vamos a hacer es una investigación pormenorizada, vamos a hacer nuestras denuncias a Conmebol“, agregó el abogado.

El duelo entre Always Ready y Defensa y Justicia válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 10 de mayo a las 18 horas.