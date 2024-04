Comparte

La UEFA Europa League entró en tierra derecha. Este jueves se disputaron los cuartos de final de vuelta, y con ello, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del certamen.

El primero en inscribirse entre los cuatro mejores fue Atalanta. El equipo italiano cayó por la mínima como local ante Liverpool, pero la ventaja obtenida en la ida fue suficiente para avanzar con un global de 3-1.

Otro de los semifinalistas es el sorprendente Bayer Leverkusen. El flamante campeón de la Bundesliga caía por la mínima en su visita a West Ham United, sin embargo, salvó el invicto a los 89 minutos y con ello, selló su clasificación con un global de 3-1.

En el duelo de italianos, en tanto, AS Roma se impuso por 2-1 (3-1 global) a AC Milan pese a quedar con un hombre menos a los 31 minutos tras la expulsión de Zeki Çelik.

En último en clasificar a la llave de los cuatro mejores fue Olympique de Marsella, que derrotó por la mínima a Benfica (2-2 global) en los 120 reglamentarios, por lo que todo se definió en los penales, donde se impuso por 4-2.

De esta forma, las semifinales serán AS Roma vs. Bayer Leverkusen y Atalanta vs Olympique de Marsella.