En horas de esta mañana de domingo, Steffi Méndez emocionó con tierna foto de su embarazo. La hija del DJ Méndez está en una etapa avanzada de gestación, motivo por el cual compartió una emotiva postal mostrando su abdomen de embarazada.

La influencer está emparejada con el rapero sueco Dante Lindhe desde el año 2021 y ahora esperan un bebé juntos.

“La vida tiene etapas diferentes y no todos tenemos la oportunidad de vivir esta etapa inexplicablemente hermosa”, expresó la actriz.

“Gracias vida por tanto”, cerró.

La publicación causó la emoción en miles de seguidores y su familia no quedó ajena a la ternura de la dotografía.

De hecho, Leo Méndez Jr, su hermano, le comentó: “Un miembro mas al clan. Seré el mejor tío del fucking mundo. Siempre a tu lado, hermana, serás una excelente madre“.

Mientras, su madre, Ninoska Espinoza, se mostró “ansiosa para que llegue el día y verte en tu nueva etapa de tu vida de ser madre”.

“Qué emoción, todavía me acuerdo cuando me diste la noticia y me puse a llorar de lo alegre que estaba”, agregó. “Serás la mejor madre del mundo, mi negrita“, culminó su mensaje.