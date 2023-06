Comparte

Un emotivo mensaje fue el que compartió Michael Roldán a través de su cuenta de Instagram, para despedirse de La Red, canal donde trabajó por más de 12 años.

Al respecto, el comunicador señaló lo siguiente: «¡Adiós!, ¡chao!, ¡bye!, ¡hasta siempre! Hoy se cierra un ciclo de 12 años y me despido del que fue mi canal La Red».

«La despedida no es fácil, el cerrar ciclos es complejo, más cuando las condiciones están lejos de las que uno querría. Si soy honesto, no me quería ir, pero es necesario», agregó.

Asimismo, señaló que «muchos no entenderán, pero este canal fue más que mi trabajo, fue mi lugar seguro, un lugar por el que luché todos estos años, que fui construyendo desde distintas aristas, hoy el 90% de quienes forman parte de mi vida son personas que directa o indirectamente conocí por este canal».

«¿Hay pena? Bastante. ¿Rabia? ninguna. ¿Agradecimiento? Infinito, por cada día que pasé en este canal, por cada persona que conocí, por los buenos y malos momentos, porque fui feliz y eso nunca lo olvidaré», afirmó el animador.

Eso sí, recalcó que «hoy solo tengo una certeza y es que nada será como lo fue en La Red. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé y estoy ansioso por descubrirlo».

«Público y gente querida: ¡Gracias! Esta historia continuará», finalizó.

