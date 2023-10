Comparte

Poco más de 30 días fue lo que duró Ignacio Michelson en el reality Gran Hermano de CHV, luego de que tomara la decisión de abandonar la casa, por problemas de salud.

De acuerdo a lo que se conoce, la modelo experimentó una compleja crisis alérgica, lo que obligó a que el personal de salud de GH interviniera, lo cual no fue enseñado en la pantalla.

Tras el hecho que alertó a todos, Nacha relató que ha estado bastante enferma, experimentando otitis, además de que está «más pelona», y que esta sería la segunda vez que experimenta una crisis alérgica.

«Significa que una tiene que marchar«, expresó la influencer, confirmando así su renuncia al espacio.

El problema de salud de Ignacia Michelson

«Lo pasé muy mal», inició comentando Michelson a los conductores, para luego precisar el episodio que experimentó.

«Me dio alergia un chocolate. Me desperté, tuve que ir al confesionario, se me cerraron las vías, no podía respirar… el man no podía encontrar la vena, se me reventaban. Estaba en crisis«, narró.

Por último, entre lágrimas, expresó: «Decía ‘¡me voy a morir sola! ¡me voy a morir sola!’. Entonces eso me dio mucha pena, miedo y dije, ‘ya, me quiero ir. Son señales’«.